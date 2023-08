Morata: “Noi giocatori non decidiamo nel mercato. La Roma non è un opzione”

L'ex attaccante della Juventus ha parlato del suo futuro e del mercato che lo vedrebbe vicino al ritorno in Italia

La Juventus è rientrata in Italia dopo la tournee negli Stati Uniti, ed è pronta all'ultima parte della preparazione che la porterà all'esordio in campionato, in programma il 20agosto al Friuli di Udine contro l'Udinese. I bianconeri si ritroveranno lunedì alla Continassa, quando insieme ai reduci del viaggio in America, ci saranno anche gli infortunati rimasti a Torino.

Mentre Massimiliano Allegri e la squadra lavorano sul campo, Cristiano Giuntoli sta operando sul mercato per regalare al tecnico la migliore rosa possibile per la prossima stagione. Tanti i nomi in ballo, anche se prima il direttore sportivo deve chiudere per piazzare gli esuberi ancora presenti in rosa: Zakaria sembra ad un passo dal Monaco, Pellegrini dal ritorno alla Lazio, mentre per Bonucci ancora si cerca una sistemazione.

Per quanto riguarda le entrate invece ancora è tutto fermo, anche se dalla Spagna parlano di un accordo con Alvaro Morata per un suo possibile ritorno. Lo stesso attaccante spagnolo ha parlato al quotidiano messicano Tudn, dicendo la sua sulle voci che lo riguardano: "Sono felice di essere all'Atletico ma noi giocatori non possiamo controllare il mercato. Non penso alla Roma, non è un'opzione. Mourinho un grande allenatore, è stato lui a darmi l'opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio".