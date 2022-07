Morata ter: solo Simeone può spingerlo a Torino

La Juventus sta per entrare nella prossima stagione , con alcuni giocatori che hanno salutato la Vecchia Signora per la fine dei loro contratti. Bernardeschi e Dybala sono infatti arrivati a scadenza, così come Alvaro Morata , che è tornato in Spagna dopo la fine del prestito dall'Atletico Madrid. Il numero 9 della Juventus ha deciso di salutare il club che per la seconda volta lo ha accolto, con un lungo messaggio pubblicato sulle sue pagine social.

Il ritorno di Morata in Spagna sembra sancire il definitivo addio, almeno per adesso, con i colori bianconeri, anche se potrebbe esserci uno spiraglio per quanto riguarda il suo futuro a Torino. Morata non ha mai nascosto il suo amore per la città, e con il ritorno all'Atletico Simeone, con cui non scorre buon sangue, potrebbe fare pressing sulla dirigenza per spingere a venderlo. La Juventus a quel punto potrebbe approfittare della situazione ed effettuare un'offerta al ribasso, con il riscatto fissato per questa stagione a 35 milioni ritenuto troppo alto dai bianconeri, che puntano a spendere non più di 15 milioni per l'ex numero 9.