Juve, per Morata c’è ancora l’interesse del Barcellona

Nonostante il numero nove bianconero sia rimasto a Torino, sui media in patria continuano le voci su un suo possibile ritorno nella Liga.

Ora Morata sta giocando con continuità e sembra essersi ritrovato. A giugno la Juventus starebbe pensando di riscattarlo dall' Atletico Madrid , dopo i due anni di prestito oneroso, ma non alla cifra pattuita in precedenza. La società bianconera non ha intenzione di sborsare i 35 milioni previsti , ma stanno trattando con i Colchoneros per avere uno sconto e acquistarlo a titolo definitivo. Dalla Spagna però, continuano i rumors su un suo possibile ritorno nella Liga.

Secondo quanto riferito dal quotidiano SportMorata sarebbe ancora convinto di voler andare al Barcellona, come prima opzione per il suo futuro. Anzi, il giocatore starebbe spingendo affinché i blaugrana escano allo scoperto e facciano una dichiarazione pubblica di interesse il prima possibile. Questo perché l'attaccante della nazionale spagnola vorrebbe aver chiaro io proprio futuro prima del termine della stagione. Come detto, la Juventus potrebbe chiedere uno sconto ai madrileni. L'intenzione sarebbe quella di offrire circa 15 milioni di euro per riscattare la punta. Quello che è certo è che non rientra più nei piani dell'Atletico, che lo vuole cedere definitivamente. Intanto lui continua ad essere in contatto con il tecnico dei catalani Xavi, in attesa di capire quale sarà la sua maglia l'anno prossimo.