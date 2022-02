Allegri: “Meno brillanti del solito, martedì gioca solo chi sta bene”

Il tecnico della Juventus ha commentato il derby della Mole giocato e pareggiato per 1-1 contro il Torino tra le mura amiche dell'Allianz Stadium

"Vlahovic ha fatto una buona prestazione e ha trovato anche un difensore forte come Bremer. Lui viene da una serie di partite con tanto spreco di energie, ed ha bisogno di un periodo di adattamento per giocare una gara ogni tre giorni. Sono contento di lui come della squadra. Abbiamo passato 10 minuti in balia degli eventi ed eravamo molli. Poi siamo entrati in partita, abbiamo fatto gol e sfiorato il raddoppio. Poi abbiamo preso gol nel nostro miglior momento e abbiamo cercato di vincerla fino alla fine. Il nostro percorso finirà il 21 maggio, se si vinceva stasera non risolvevamo tutti i problemi. Non puoi sempre vincere, i pareggi alla fine sono importanti".