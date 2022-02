De Ligt: “Siamo una squadra forte. Capitano? Devo fare qualche altro anno”

Il difensore della Juventus ha parlato dopo il pareggio per 1-1 nel derby della Mole disputato tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la squadra di Juric

redazionejuvenews

La Juventus ha pareggiato ieri sera il derby della Mole contro il Torino, che ha agguantato il pareggio grazie al gol di Belotti, che ha risposto al vantaggio bianconero firmato da Matthijsde Ligt. Il difensore bianconero ha parlato ai microfoni di DAZN della partita.

"Ho segnato tanto nei derby, ma questa è una partita molto importante, per la città, per i tifosi. E per questo tu vuoi vincerlo sempre. Eravamo in grande emergenza questa sera, ma con Alex mi sono trovato molto bene, anche se lui non ha giocato tanto in questo ruolo, ha fatto moltobene. Ovviamente adesso abbiamo tre centrali infortunati, Dani che era squalificato, questo era un momento di emergenza ma lui ha fatto molto bene".

"É stato un bel gol. Cuadrado ha battuto un bell'angolo e io sono andato con tanta forza e tanta voglia di fare gol, e così tu fai gol. Il mister mi ha detto questo in settimana. Danilo per esempio ha fatto un gol così la scorsa settimana contro l'Atalanta e oggi ho fatto gol così. Questa è stata una partita un po' strana perchè il Toro, soprattutto a sinistra, ha attaccato con quattro uomini e noi siamo rimasti con tre, Mckennie, Zakaria e Cuadrado, quindi in qualche momento avevamo bisogno di uscire".

"Non c'è preoccupazione per le assenze perchè anche quest'anno abbiamo giocato tante partite con giocatori fuori, ma penso che abbiamo una squadra forte, con giocatori che hanno tanta qualità e anche oggi ho visto giocatori che non giocano tanto ma hanno fatto una bella partita. Per questo non sono preoccupato, guardiamo chi è pronto per la partita e vediamo martedì".

"Io capitano? Alla Juventus la regola è la fascia che vada a chi ha giocato più partite qui, e per questo ho bisogno di fare qualche anno in più".