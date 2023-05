Monza, Palladino: “La chiamata della Juve non è arrivata”

Grazie alle reti di Ciurria e Pessina il Monza ha battuto il Sassuolo, salendo così a quota 52 punti in classifica. Al termine della partita l'allenatore biancorosso Raffaele Palladino ha detto: "Oltre ai nostri demeriti, per il primo tempo c'è da fare i complimenti a loro, squadra forte, con grandi giocatori. Ci hanno fatto giocare male, è stato uno dei primi tempi peggiori da inizio anno. Sono allenati bene, potevamo fare meglio, ma è stato meritato da parte loro. Siamo entrati nella ripresa con un altro piglio, abbiamo trovato più linee di passaggio, poi loro sono rimasti in 10 e ne abbiamo approfittato. Abbiamo avuto maturità, si è fatto un grande lavoro, l'abbiamo fatta girare bene. Voglio fare i complimenti a chi è entrato oggi, sono entrati tutti bene: Vignato che non giocava da tanto, Rovella che ha cambiato la partita, ma tutti. Ho messo in campo dei giocatori, non ho fatto niente. Con 5 cambi oggi il calcio è così".