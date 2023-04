Juve, Carnevali non fa sconti per Frattesi, ma Rovella…

A fine stagione Rovella - attualmente in prestito al Monza- tornerà a Torino . Ma il suo futuro è tutt'altro che certo: Allegri lo rivorrebbe volentieri in squadra anche se al momento non è nella lista degli 'incedibili'.

Tuttavia non c'è solo la Lazio alla finestra: anche il Sassuolo tiene la situazione d'occhio, soprattutto se Davide Frattesi verrà ceduto a giugno. Su di lui ci sarebbe la Juve -oltre che la Roma- anche se le cifre chieste dal Sassuolo non sono al momento considerate consone. Sono 40 i milioni chiesti da Giovanni Carnevali per lasciarlo partire. Il club giallorosso ha provato a riportarlo a casa nelle passate finestre di mercato ma i neroverdi non fanno sconti. La trattativa si è raffreddata in questi mesi come conferma l'arrivo vicino di Aouar. Oltre alla Serie A, in Premier League ci sarebbe anche l'interesse del Brighton per Frattesi.