Monza-Juventus, la moviola della partita: Fabbri impeccabile

La trattenuta prolungata di Kyriakopoulos su Cambiaso è giudicata immediatamente da rigore. Una decisione adeguata, senza l'ausilio al Var di Mazzoleni. Per il resto della gara non dovrà compiere altre decisioni complicate, dando la sensazione di gestire la gara con autorevolezza. Nessun dubbio sugli altri gol della gara, nel quale non ci sono da registrare particolari episodi da moviola.