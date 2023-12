Da Rabiot a Nicolussi Caviglia: tutte le statistiche post Monza-Juve

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match contro il Monza : "La Juventus ha vinto almeno cinque delle prime sette trasferte in una stagione di Serie A in sette degli ultimi 12 campionati disputati, anche se non ci riusciva dal 2019/20.

Nessun centrocampista di Serie A ha segnato più gol di Adrien Rabiot dall’inizio della scorsa stagione considerando tutte le competizioni (13, come Felipe Anderson e Teun Koopmeiners). Adrien ha sia segnato che servito un assist nello stesso incontro di Serie A per la seconda volta nella competizione, in precedenza ci era riuscito il 12 maggio 2021, contro il Sassuolo. La Juventus ha segnato con lui il quinto gol su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A, più di ogni altra squadra.