Gagliardini gli esulta in faccia, Rabiot: “Impara a rimanere umile”

Il centrocampista della Juventus ha risposto al giocatore del Monza che al pareggio gli aveva esultato in faccia

La Juventus ha vinto per 2-1 la partita contro il Monza disputata ieri sera all’U-Power stadium. I bianconeri, raggiunti al secondo minuto di recupero dai brianzoli, hanno poi trovato il goal della vittoria con Federico Gatti che li ha portati in testa alla classifica in attesa della partita tra Napoli e Inter.