Le probabili formazioni di Monza-Juve: chi al posto di Cuadrado e Milik?

Chi saranno i sostituti degli squalificati Cuadrado e Milik? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni in vista di Monza-Juve

redazionejuvenews

Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Benfica, la Juve dovrà tornare subito a vincere. Domenica alle ore 15:00 i bianconeri scenderanno in campo contro il Monza, all'U-Power Stadium di Monza. Per la squadra di Allegri l'obiettivo è chiaro: portare a casa i tre punti. Di fronte a loro, però, il nuovo allenatore biancorosso Palladino farà di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

I padroni di casa si preparano a scendere in campo con un 3-4-3.DiGregorio tra i pali, con Marlon, Marì e Izzo in difesa. Sulle fasce pronti Birindelli e Carlos Augusto, con Rovella e Pessina in mediana. In attacco spazio Mota, Gytkjaer e Caprari.

In casa a Juve Allegri sembra convinto a confermare il 3-5-2 visto in Champions League. In porta ci sarà Perin, mentre Bremer, Bonucci e Danilo andranno comporre la linea di difesa a tre. Sulle fasce spazio a De Sciglio e Kostic, con McKennie, Paredes e Fagioli a centrocampo. In attacco spazio al tandem composto da Kean e Vlahovic, ma occhio a Di Maria che scalpita per un posto da titolare. Squalificati Cuadrado e Milik.

Monza (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Gytkjaer, Caprari. All. Palladino

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, McKennie, Paredes, Fagioli, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Landucci