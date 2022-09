Juve, i convocati per il Monza: Torna Szczesny, out Locatelli e Rabiot

Domani alle ore 15 la Juventus sarà ospite del Monzaall'U-Power Stadium. Dopo la deludente ed inaspettata sconfitta interna contro il Benfica in Champions League, la squadra bianconera è chiamata a una reazione. I brianzoli sono reduci dal primo punto della propria storia in Serie A, ma per Max Allegri l'obiettivo sono i tre punti, perché sono già stati troppi i passi falsi in campionato.