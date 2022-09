Mercato Juve / Da Milinkovic a Grimaldo, percentuali aggiornate: arriva al 55%

Nonostante l'ottimo mercato estivo da parte della società bianconera, per ora sul campo non si sono visti i frutti della campagna acquisti juventina. Non stupisce che la dirigenza sia già proiettata alle prossime finestre di mercato per trovare nuove risorse in grado di far compiere un ulteriore salto di qualità alla rosa. Sui giornali si leggono tantissimi nomi, di campioni affermati e non, accostati alla Juventus. Quest'oggi abbiamo realizzato un borsino con le percentuali aggiornate sui vari profili che Cherubini e Arrivabene starebbero seguendo per il prossimo futuro.Senza ulteriori indugi, andiamo a scorrere velocemente la gallery<<<