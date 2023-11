Verso Monza-Juve: alla scoperta del prossimo avversario

"Il Monza ha subito al massimo un gol nelle ultime 10 partite di Serie A (sette reti subite); è la striscia aperta di gare senza almeno due gol subiti più lunga tra le squadre attualmente in Serie A, seguita proprio da quella degli avversari di giornata (Juventus, otto gare con al massimo una marcatura avversaria). Dal 12 maggio in avanti la squadra brianzola ha subito solo quattro gol in otto partite casalinghe disputate in Serie A, nel periodo, tra le squadre presenti nella competizione sia nel 2022/23 che nel 2023/24, i biancorossi vantano la miglior difesa interna