Monza-Juve, l’arbitro sarà Fabbri. Mazzoleni al VAR

In vista del match l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la sfida tra Monza e Juve: dirige Fabbri, Mazzoleni al VAR

Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Inter, la Juve si prepara a sfidare il Monza , match in programma venerdì 30 novembre alle 20:45 . I bianconeri vorranno tornare subito a vincere così da mettere pressione all'Inter prima in classifica.

In vista del match l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la sfida tra Monza e Juve. Ad dirigere la partita sarà Fabbri, con Rossi e Cipressa come assistenti. Il quarto uomo sarà invece Giua. Al VAR ci sarà Mazzoleni con Di Vuolo come suo assistente.