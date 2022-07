Montero: “Mi ha chiamato Pessotto. Un sogno divenuto realtà”

Sarà un'estate di grandi cambiamenti per le squadre giovanili della Juventus . Nei giorni scorsi infatti la società bianconera ha ufficializzato i due nuovi tecnici della Primavera e dell' Under 23 . Il primo sarà Paulo Montero , il secondo invece Massimo Brambilla . Le due formazioni sono un fiore all'occhiello del club, visti i risultati conseguiti: nella scorsa stagione infatti la Primavera ha raggiunto la semifinale sia nei playoff Scudetto , eliminata dalla Roma , che quella, storica, nella UEFA Youth League , uscendo ai rigori con il Benfica , poi vincitore della competizione. L'Under 23 invece ha giocato un campionato di Serie C molto positivo, chiuso all' ottavo posto , arrivando alla fase nazionale dei playoff , uscendo di misura contro il Padova .

Come detto, ad allenare i ragazzi dell'Under 19 ci sarà Paulo Montero. L'ex difensore bianconero, ai microfoni di Radio Sport, ha raccontato un aneddoto del suo ritorno alla Juve, dopo l'esperienza da giocatore: "Un giorno il mio ex compagno Pessotto mi ha detto che la Juventus stava cercando qualcuno con il dna bianconero e che sarei stato contattato per un incontro di persona: così è successo e non ho esitato a cancellare la vacanza che avevo in programma pur di venire immediatamente in Italia. I dirigenti volevano che rientrassi nel club e quello che è sempre stato un sogno lontano, all'improvviso, è diventato realtà".