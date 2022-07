Juve, il Chelsea alza l’offerta per de Ligt. 3 opzioni per sostituirlo

de Ligt potrebbe davvero lasciare la Juve e i bianconeri corrono ai ripari: tre possibili alternative al difensore olandese

Quando una squadra investe 85 milioni e mezzo di euro su un giocatore di 20 anni è perchè immagina possa diventare un futuro campione, un pilastro della proprio rosa. E' quello che deve aver pensato la Juve nell'estate del 2019, quando ha strappato Matthjis de Ligt all'Ajax pagandolo a peso d'oro. Il centrale olandese era reduce da una stagione di altissimo livello, dove si era messo in mostra in Champions League finendo così nel mirino di tutti i grandi club in giro per l'Europa. Alla fine fu la Juve ad aggiudicarselo, garantendosi un futuro top player internazionale.

Nelle prime tre stagioni in maglia bianconera, però, de Ligt ha convinto solo a tratti, tra un'iniziale difficoltà di ambientamento alla Serie A e qualche problema fisico di troppo. Chiellini e Bonucci sono stati per lui delle guide di primo livello, che lo hanno aiutato a crescere e migliorare. Ora però qualcosa potrebbe cambiare. Chiellini ha già lasciato Torino e de Ligt potrebbe fare altrettanto. Il centrale olandese non è più convinto del progetto bianconero (in effetti negli ultimi anni i problemi non sono mancati) e anche se non ha esplicitamente chiesto il trasferimento, cambiare aria gli farebbe sicuramente piacere. Sulle sue tracce c'è il Chelsea, che avrebbe offerto 70 milioni di euro più 10 di bonus. Una cifra alta ma non sufficiente ad accontentare le pretese economiche della Juve, che ne vuole almeno 80 più bonus. La distanza però sembra colmabile.

Se de Ligt andasse davvero via la Juve si ritroverebbe con il solo Bonucci in difesa. Servirebbero quindi dei rinforzi. Il nome preferito resta Koulibalyma la trattativa con il Napoli non è affatto facile. Le alternative sono Gabriel dell'Arsenal e Akanji del Borussia Dortmund. Il primo costa almeno 40 milioni di euro, profilo giovane ma con ottimi margini di crescita. Il secondo sarebbe invece un colpo low cost, seconda scelta per la difesa bianconera.