Juve, le parole di Brambilla e Montero dopo il passaggio in bianconero

La Juventus, pochi minuta fa, ha ufficializzato i due nuovi allenatori delle squadre giovanili. Massimo Brambilla, ex Atalanta, allenerà l'U23, mentre Paolo Montero, ex difensore della Vecchia Signora, guiderà l'U19. Ecco le parole dell'ex allenatore dei nerazzurri: "Si respira un'aria sicuramente buona, io sono felice, è un'opportunità professionale importante ed è un onore essere qua oggi. E' un motivo di orgoglio essere stato scelto dalla Juve per portare avanti questo progetto dell'U23, in cui la società e il presidente credono molto e sono pronto a dare il mio contributo per migliorarlo sempre di più. Visto da fuori il progetto dell'U23 l'ho visto sempre con curiosità, ho visto che negli anni è sempre migliorato e permette ai ragazzi un ulteriore step di crescita. Io in questi anni ho sempre lavorato con i ragazzi e per me è uno sbocco naturale dopo aver fatto la Primavera".