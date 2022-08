Montero: “Sassuolo squadra importante. Le nostre sensazioni sono buone”

La Primavera della Juventusè pronta a iniziare una nuova stagione, con il suo nuovo mister in panchina. A guidare i giovani bianconeri, dopo l'addio di Andrea Bonatti, è arrivato Paolo Montero. L'ex difensore bianconero avrà il compito di guidare la squadra dopo un'annata positiva in Italia e in Europa. Il tecnico, ai microfoni di JTV, ha presentato la prima gara di campionato contro il Sassuolo: "Le sensazioni sono molto buone, la squadra si è allenata bene, per fortuna non abbiamo avuto infortuni, abbiamo fatto un buon torneo in Svizzera e al Mamma e Papà Cairo. Abbiamo finito l’ultima partita ieri con la Prima squadra con quelli che non hanno giocato lunedì, per fortuna siamo sulla strada giusta per arrivare a una partita importante. Il Sassuolo è una squadra importante, con le idee chiare per arrivare in alto. E’ una squadra molto competitiva".