Lo Juventus Museum continua la sua ascesa: che numeri ad agosto

La Juventus ha iniziato al meglio la sua stagione , vincendo la prima partita del campionato disputata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium . La squadra di Massimiliano Allegri si è imposta sul Sassuolo per 3-0, grazie ai gol messi a segno da Angel Di Maria , e alla doppietta di Dusan Vlahovic , assisitito proprio dal Fideo. Una partenza incoraggiante per la Juventus, che vuole evitare i passi falsi commessi lo scorso anno all'inizio del campionato, quando le prime quattro partite avevano compromesso il campionato della squadra.

Un inizio positivo quindi, che proietta la Juventus alla seconda giornata di campionato, che la vedrà scendere in campo lunedì sera a Marassi. Allo stadio Ferraris la Vecchia Signora scenderà in campo contro la Sampdoria, per cercare di continuare a vincere ed a mantenere il punteggio pieno nel campionato. Grande inizio sul campo che corrisponde a quello fuori ed ai numeri che sta facendo registrare lo Juventus Museum , cresciuti anche nel mese di agosto.

"Tre giorni straordinari. Dal 13 al 15 agosto, nel week-end lungo di Ferragosto per intenderci, lo Juventus Museum ha accolto tantissimi visitatori che hanno fatto registrare numeri elevatissimi, anche più alti del periodo pre Covid-19. Andando più nel dettaglio: oltre 2.600 proprio nel giorno di Ferragosto, 4.200 dal 13 al 15 agosto e guardando più ad ampio raggio, ben 27.000 dal 1° luglio. Sono numeri semplicemente strepitosi che dimostrano ancora una volta come da parte dei tifosi e dei tantissimi appassionati ci fosse il desiderio di tornare dove è custodita la gloriosa storia del nostro Club. Per fare un confronto con i numeri pre Covid-19, possiamo aggiungere che la media di visitatori nello stesso periodo (dal 13 al 15 agosto), senza matchday però, fu di circa 1.500 persone e la media, nei giorni gara, fu di 2.000 visitatori. Numeri ampiamente superati in questo inizio di stagione. Si tratta di una soddisfazione enorme per la Società e il bello è che si è soltanto all’inizio." (Juventus.com)