Women, le convocate per la prima partita di UWCL

La Juventus ha iniziato alla grande la sua stagione, vincendo in maniera netta la prima di campionato, imponendosi con un largo 3-0 contro il Sassuolo. La rete di Angel Di Maria e le due messe a segno da Dusan Vlahovic, hanno indirizzato bene il cammino della Vecchia Signora. Dopo la squadra maschile, domani toccherà invece alla Juventus Women fare il suo esordio ufficiale, nella partita in programma contro il Racing FC Union Luxembourg, valevole per il primo turno della UEFA Women's Champions League. Le ragazze di mister Joe Montemurrocominceranno la nuova stagione con partite già decisive.