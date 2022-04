Montero: “Mi piace molto Bremer del Torino, mi assomiglia”

Paolo Montero, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni, analizzando il momento del club bianconero.

Paolo Montero, ex calciatore della Juventus dal 1996 al 2005, ha rilasciato delle dichiarazioni a TuttoJuve.com, trattando il tema della sua carriera da allenatore e dei bianconeri. Ecco le sue parole sull'esperienza alla Sambenedettese: "E' stata un'esperienza breve, ma intensa. Il San Lorenzo è un grande club in Argentina, però in questo momento non naviga in buone acque dal punto di vista economico e finanziario. Sapevo fosse un rischio, ma ho voluto accettare lo stesso questa sfida e col mio staff abbiamo cercato di fare sempre del nostro meglio. I risultati, purtroppo, non sono arrivati, così parlando con la società abbiamo preso la decisione di farci da parte. Quando c'è un buon rapporto, bisogna comportarsi da uomini. Al club, ai dirigenti, ai giocatori e ai suoi tifosi auguro sempre il meglio."

Su Allegri: "Ho letto che aveva firmato un pre-accordo con il Real, ma era rimasto affezionato all'ambiente e ha deciso di ritornare. E' vincente, intelligente dal punto di vista tattico, per me è l'allenatore giusto per tornare a vincere. Ora il club sta vivendo un momento di transizione, è normale perché è impossibile vincere sempre, per questo bisognerà solo avere un po' di pazienza. Però dico una cosa: se la Juve vince con l'Inter, occhio!"

Sul possibile acquisto in difesa della Juventus: "Mi piace molto Bremer del Torino, credo sia il giocatore perfetto per il modo di giocare di Juric che è simile a quello dell'Atalanta.Mi assomiglia perché gioca sull'uomo e non lascia mai respirare il suo avversario, fisicamente poi è una bestia. Lo vedo sbagliare di rado, è veloce, feroce, dotato di un gran piede e già abituato a giocare nell'uno contro uno. Ho letto anche di un forte interesse per Rüdiger, è un vincente e lo vuole tutta Europa. I fuoriclasse cercano sempre altri fuoriclasse, per questo entrambi sarebbero perfetti per giocare con de Ligt."