Calciomercato Juventus / Dopo-Dybala, reggetevi: “Indiscrezione bomba”

Non sarà un'impresa semplice, vista la mole di lavoro che ci sarà da fare. Ma la Juve è convinta della strada che ha intrapreso e della rivoluzione che vuole mettere in atto per rimodellare la propria rosa. Così come è convinta della scelta fatta con Paulo Dybala, praticamente scaricato senza nemmeno una vera e propria trattativa.

Madama ha deciso che non c'era più spazio per la Joya e - di fatto - lo ha messo alla porta senza troppe remore. Il nuovo corso bianconero non comprenderà quindi l'argentino, che però dovrà essere adeguatamente sostituito in estate. Da giorni dunque è partito il tormentone relativo al dopo-Dybala, con una moltitudine di nomi accostati alla Juve come possibili eredi del numero 10. L'ultima suggestione spuntata proprio in queste ultime ore però è forse la più clamorosa in assoluto <<<