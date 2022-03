Le parole di Montemurro e Peyraud-Magnin prima del Lione

Il tecnico e il portiere francese hanno presentato la gara di domani contro le francesi, valida per i quarti della Women's Champions League.

Per la seconda volta nella loro storia, le Juventus Women tornano a giocare domani sera (ore 21) un match ufficiale a Lione sul campo della forte squadra transalpina. Non una gara qualsiasi, bensì una sfida storica valevole per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Women’s Champions League. Si riparte dal 2-1 a favore delle bianconere maturato nella gara di mercoledì scorso dell’Allianz Stadium . Oggi, dalla Francia, come di consueto si è tenuta la conferenza stampa della vigilia dove hanno parlato Mister Joe Montemurro e Pauline Peyraud-Magnin.

"Siamo qui a Lione per giocarcela. É stato bello vedere le ragazze in questa settimana, c’è lo spirito giusto, anche se ovviamente c’è anche un po’ di stanchezza. Loro sono la squadra numero uno al mondo, formata da grandi campionesse e con una grande storia in questa competizione. Il Lione ha avuto otto giorni di riposo dalla gara d’andata e dobbiamo essere realisti: è favorito. Le ragazze dovranno essere brave a capire le varie situazioni di gioco, loro avranno più possesso palla e vorranno - nel primo quarto d’ora - mettere in controllo la situazione. Durante tutto il corso del torneo la mia squadra è cresciuta, in Champions League siamo davvero partiti da zero".