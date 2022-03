Montemurro: “Ho visto il segnale di uscita da un momento difficile”

Le Juventus Women hanno battuto il Napoli in trasferta. Il tecnico delle bianconere ha parlato nel post gara esprimendo la sua soddisfazione.

La squadra femminile bianconera ha battuto il Napoli confermandosi con autorità la capolista. Andiamo a vedere il commento del mister Joe Montemurro e il tabellino del match, pubblicati sul sito ufficiale del club: "Le Juventus Women tornano alla vittoria in campionato e lo fanno con una prestazione lucida e matura. In casa del Napoli confezionano i tre punti le reti di Lina Hurtig e Arianna Caruso: un gol per tempo per conservare il primato e arrivare con l'energia giusta alla sfida di Champions League contro il Lione".