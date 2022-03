Cobolli Gigli: “Negli ultimi anni ad Agnelli gli si sono offuscate le idee”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato del momento di difficoltà della società bianconera.

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus dal 2006 al 2009, ha rilasciato delle dichiarazioni a "1 Football Club" sui bianconeri. Ecco le sue parole sulle dichiarazioni di Allegri nel post-partita contro il Villarreal: "Per i primi 75 minuti le due squadre hanno giocato alla pari. La Juve nel primo tempo ha avuto occasioni importanti. Il Villarreal è una squadra forte e ben strutturata. L'allenatore avversario si è giocato delle carte importanti a gara in corso. Noi non lo abbiamo fatto per questioni fisiche: Dybala e Bernardeschi non erano pronti forse. Mi spiace per Rugani, che aveva fatto tanti passi avanti. Chiaramente questo rigore lo riporta un po' indietro. Spero che tutto ciò non affossi la sua motivazione. Alcuni punti di debolezza nella squadra ci sono. Il primo è Arthur, che non può essere il centro del centrocampo. Non gioca di prima, rallenta la manovra. Spesso passa la palla all'avversario. Sugli altri giocatori c'è poco da dire: hanno fatto quello che dovevano. Allegri non è da mettere in critica. Dobbiamo andare avanti, perché bisogna arrivare almeno quarti in campionato. Bisogna mettere da parte la Champions League, che è una grossa delusione."