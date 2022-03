Napoli femminile-Juventus Women 0-2: le bianconere blindano il primato

La Juventus Women ha battuto per 2-0 il Napoli femminile nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

redazionejuvenews

Vittoria esterna da parte della Juventus Women. La Vecchia Signora ha battuto in trasferta il Napoli femminile per 2-0, confermandosi come capolista in Serie A, momentaneamente a più sei sulla Roma, seconda in classifica. Ecco il report sulla partita del sito bianconero: "Dopo lo splendido 6-1 in casa del Milan, Mister Montemurro, per la seconda trasferta di fila, conferma Nilden nel tridente offensivo. Con lei Girelli e Hurtig. A centrocampo spazio a Pedersen, Grosso e Caruso mentre in difesa, davanti a Peyraud-Magnin, Hyyrynen, Gama, Sembrant e Boattin. Lo sviluppo della gara è chiaro fin dai primi minuti."

"La Juve controlla, il Napoli attende, con un baricentro basso e l’idea di ripartire quando possibile. Le occasioni per farlo, però, sono pochissime. Merito di una Juve che gestisce con calma e pazienza, aspettando il momento giusto per colpire. Dopo qualche tentativo andato a vuoto, il primo vero pericolo è targato Hurtig. Conclusione forte dalla distanza al 21’, ma palla che non trova lo specchio della porta. Quattro minuti più tardi, invece, la svedese deposita in porta il gol del vantaggio. Bella azione della Juve con Girelli che verticalizza per Nilden, cross forte in mezzo e tap-in facile di Hurtig, al suo quarto gol in campionato. Il ventesimo in bianconero."

"Il gol subito non cambia l’atteggiamento del Napoli ed è ancora la Juve a rendersi pericolosa. Prima con Caruso, che fa tutto benissimo, ma poi con la sua conclusione da posizione defilata non impensierisce Baldi, poi con Boattin, che, servita da Grosso al limite dell’area, calcia splendidamente, trovando una grande risposta del portiere avversario. Al riposo si va sullo 0-1. Nel secondo tempo l’andamento è lo stesso, con i cambi che non danno scossoni. Al 51’ Girelli ha la grande chance per il raddoppio su suggerimento di Caruso, ma la sua conclusione da distanza ravvicinata finisce alta. Al 55’ a provarci è Caruso, servita da Grosso dopo una progressione centrale inarrestabile. Il raddoppio, però, è nell’aria. Al 70’ la conclusione a botta sicuro di Caruso viene murata da Abrahamsson, mentre un minuto più tardi niente si mette tra la numero 21 e il 2-0. Assist di Girelli, appoggio in porta, facile, di Arianna. Il finale offre una serie di occasioni per il tris: ci provano Girelli e Grosso di testa, poi Zamanian, Rosucci e Lundorf. Il tris non arriva, ma la prova della Juve e l’atteggiamento visto oggi rappresentano il miglior modo per arrivare al faccia a faccia con il Lione."