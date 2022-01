Montemurro: “Ora potremo ritrovare energia e tornare ai nostri ritmi”

Il tecnico della Juventus Women ha parlato dopo la conquista della finale di Supercoppa Italiana grazie alla vittoria ottenuta contro il Sassuolo ai calci di rigore

La Juventus Women ha ottenuto ieri sera la qualificazione alla finale della Supercoppa Italiana battendo ai rigori il Sassuolo. U na vittoria che ha dato il la a quella che sarà un0'annata molto importate per le bianconere, con il tecnico Montemurro che ha già puntato lo sguardo in avanti.

"Oggi è stato necessario avere la meglio ai rigori per andare avanti in questa competizione e l'abbiamo fatto. Questi giorni ora saranno importantissimi perché avremo tutta la squadra insieme, potremo ritrovare energia e riavvicinarci ai nostri ritmi".

Juventus Women quindi che centr a un'altra finale e un altro traguardo, dopo aver centrato la qualificazione in Coppa Italia e quella agli ottavi di Champions League. Queste invece le statistiche del match di ieri, con le giocatrici che più si sono distinte tra le altre.

NILDEN AGAIN - Terzo gol con la maglia della Juventus per Amanda Nilden: uno per ogni competizione italiana disputata (Supercoppa, Coppa Italia e Serie A).