ESPN – van de Beek andrà via dallo United a gennaio

Il centrocampista del Manchester che, piace molto alla Juve, potrebbe lasciare il club inglese gia a gennaio

Siamo alla vigilia di quella che è la prima gara dell'anno per la Juve di Max Allegri che, dovrà ospitare il Napoli di Luciano Spalletti ma senza la sua figura in panchina, vista la positività al Covid riscontrata nella giornata di ieri. Ma il mister dei partenopei non è l'unico nella lista dei contagiati, anzi, i nomi che appaiono sono molti e di entrambe le squadre, con i bianconeri che contano Arthur, Pinsoglio e Chiellini. Cosi come per gli azzurri, i quali saranno costretti a lasciare a casa Lozano e Fabian Ruiz ma che possono contare sul rientro di Elmas, risultato positivo al test molecolare svolto nella mattinata di oggi.