Del Piero dice addio al suo primo allenatore: “Attraverso i tuoi valori abbiamo scoperto il senso della vita”

L'ex Capitano della Juve ha postato una lettera commovente per dare l'ultimo saluto a quello che fù il suo primo allenatore

Quella di oggi è una giornata speciale per tutto il mondo Juve , dato che tra poche ore andrà in scena il primo match del 2022 che vedrà i bianconeri ospitare il Napoli all'Allianz Stadium. Inutile dire che in palio ci saranno 3 punti pesantissimi in ottica quarto posto e in caso di vittoria, la Vecchia Signora si porterebbe a sole due lunghezze rispetto agli 8 punti di circa un mese fa. Prima però bisognerà capire chi saranno gli 11 titolari scelti da entrambi gli allenatori, viste le numerose assenze che si sono registrate tra Covid, infortuni e spedizioni per la Coppa d'Africa.

'Carissimo Professor Prestia, siamo i ragazzi del 74 e siamo qui oggi per darle l'ultimo saluto ma soprattutto per ringraziarla per tutto quello che ha fatto per noi. Eravamo bambini quando ci ha accolto nei pulcini del San Vendemiano e ci hai visto crescere giorno dopo giorno. Lei, per noi, non è stato solo un Allenatore, ma prima di tutto è stato un Maestro di vita, un educatore ed un secondo papà. Ci ha insegnato che il Calcio e lo Sport in generale è e deve essere prima di tutto divertimento. Attraverso i suoi insegnamenti abbiamo conosciuto i veri valori della vita. Questo è sempre stato il suo grande obiettivo. Mai una parola fuori luogo, mai un'offesa, ma sempre la parola giusta al momento giusto. Ci mancherà per sempre, Professore. Il ricordo di Lei e dei suoi insegnamenti sarà sempre nei nostri cuori.