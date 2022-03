Montemurro: “Contro l’Inter sarà una partita chiave”

Il tecnico della Juventus Women ha parlato a Jtv per presentare la sfida di domani: l'importante Derby d'Italia contro la squadra nerazzurra.

Se la Serie A maschile è ferma per la sosta dovuta agli impegni delle nazionali , quella femminile invece sarà protagonista del weekend. Domani alle 14:30 la Juventus Women ospiterà l'Inter in una delle due partite che chiuderà il programma della 18ª giornata. Le ragazze bianconere sono reduci dalla grande serata di mercoledì, quando hanno battuto per 2-1 il Lione nella gara di andata dei quarti della Women's Champions League . Sulla scia di questo successo storico, la Juventus affronterà le nerazzurre per rimettere distanza tra sé e la Roma , che vincendo col Sassuolo si è portata a -2 in classifica .

Alla vigilia del match ha parlato il tecnico Joe Montemurro, ai microfoni di Jtv. Queste le sue parole: "Non sarà una partita semplice perché l'Inter è una squadra molto ben messa in campo e organizzata bene con qualità e possono far male. Tutte tre le partite che abbiamo giocato erano in tre fasi del campionato e quelle di Coppa Italia sono situazioni differenti e speriamo domani di poter fare il nostro gioco e portare a casa il risultato. Contro l'Inter partita chiave? In realtà stavo martellando su questo proprio prima del Lione. L'importante sarà recuperare perché la partita contro l'Inter sarà chiave per il campionato. Testa al campionato? Ovviamente ci servirà per le altre partite però come risultati siamo arrivati ad una fase decisiva del campionato. Secondo l'atteggiamento di come approcciano le partite le ragazze. Hanno capito l'importanza di fare certe gare e di certe situazioni: domani giocheremo a casa e sanno l'importanza della gara in questo momento del campionato. Secondo me l'atteggiamento che hanno capito le ragazze è che non devono pensare troppo avanti".