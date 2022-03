Juventus Women, le convocate per la sfida contro l’Inter

Il tecnico della Juventus Women Montemurro ha diramato la lista delle convocate per la sfida di domani contro l'Inter.

La Juventus Women ritorna in campo dopo la clamorosa vittoria contro il Lione in Champions League. Le bianconere domani affronteranno l'Inter alle 14,30, in un match decisivo per le sorti del campionato, visto che la Vecchia Signora, vincendo, potrebbe allungare sulla Roma, attualmente impegnata oggi con il Sassuolo fuori casa, e seconda classificata a meno 3 punti dalla capolista Juventus. L'Inter, invece, allenata da Rita Guarino, che dal 2017 al 2021 ha guidato le bianconere, ha voglia di rivalsa e di migliorare il momentaneo quinto posto in Serie A con 32 punti. Il bilancio di questa stagione tra le due squadre è a favore della Juventus, che ha vinto 2 partite e ne ha pareggiata una con le nerazzurre. Infatti, in campionato, il 30 ottobre, le bianconere hanno battuto l'Inter per 2-1, mentre in Coppa Italia, nei quarti di finale, all'andata è finita in parità, mentre al ritorno Barbara Bonansea ha deciso il match.