Montemurro: “Si riparte concentrati. Faremo una grande prestazione”

Il tecnico della Juventus Women ha parlato ai microfoni di JTV, tra l'eliminazione con il Lione e la partita di domani contro la Sampdoria.

Le Juventus Women hanno voglia di rialzarsi. Giovedì a Lione infatti è finito il sogno europeo. Dopo la vittoria all'Allianz Stadium per 2-1, è arrivata la sconfitta per 3-1 in Francia, che è costata l' eliminazione dai quarti di finale della Women's Champions League . Troppo forti le avversarie, vincitrici di ben 5 delle ultime 6 edizioni del massimo torneo europeo e piene di grandi giocatrici. Ora però si riparte. Domani alle 14:30 la squadra bianconera ospiterà la Sampdoria nella diciannovesima giornata di Serie A femminile. Oggi ha parlato JTV il mister Joe Montemurro .

Il tecnico ha fatto il punto sulla situazione dopo la sconfitta di giovedì: "Si riparte con la concentrazione sugli obiettivi in Serie A di chiudere il campionato, essendo in un momento delicato della stagione. C'è tanta amarezza, anche quella della squadra, per l'eliminazione in Champions League contro l'Olympique Lione, ma grazie alla qualità della rosa domani potremo giocare una grande partita".