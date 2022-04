Bonatti: “Ci sono ancora margini di crescita, credo in questo gruppo”

Andrea Bonatti, tecnico della Juventus Primavera, ha analizzato la vittoria contro il Milan nella partita odierna.

Andrea Bonatti, tecnico della Juventus Primavera, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria dei bianconeri contro il Milan per 4-1. Ecco le sue parole: "I ragazzi stanno facendo un tipo di prestazione dal punto di vista tecnico che ci dà fiducia. Non è semplice recuperare concentrazione e principi su cui poggiano le qualità individualità di questi giocatori. Dopo la pausa nazionali noi avevamo perso malamente a Bergamo, vinto non meritatamente con la Sampdoria e avevamo perso all’andata con un’altra brutta prestazione. Questa è l’ultima chiamata e questo è significativo per tutti. I ragazzi lo sapevano. Infatti poi simbolicamente festeggiamo l’ultima chiamata. Sono stati molti bravi su tante cose, non tutte. Ci sono margini di crescita, sull’1-0 abbiamo concesso due occasioni al Milan e non dovevamo. Per 20 minuti siamo stati nella loro metà campo, la sblocchiamo meritamente., dovevamo avere continuare ad aver il controllo. Sul 3-0 il Milan non aveva energia, non dovevamo alimentarlo con una brutta giocata in costruzione e una preventiva aperta. E poi lì abbiamo sofferto un attimo la loro inerzia. La squadra con convinzione e costanza resta in partita e fa il quarto. Non è assolutamente scontato fare questo tipo di prestazioni. So di poter contare su un gruppo con valori comportamentali e relazionali ottimi."