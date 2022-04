Demiral: “Voglio vincere l’Europa League con l’Atalanta”

Merih Demiral, ex difensore della Juventus, ha parlato della sua esperienza con l'Atalanta, facendo un bilancio della stagione in corso.

Medih Demiral , difensore dell' Atalanta ed ex Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport, facendo un bilancio della stagione in nerazzurro, visto che il turco è passato nella scorsa estate dai bianconeri alla Dea in prestito con diritto di riscatto. Ecco le sue parole sul mister e sull'ambiente atalantino: "Sono molto felice. Pensavo che l’Atalanta fosse una grande opportunità e ora che sono passati alcuni mesi posso dire che grazie a Gasperini , ai miei compagni e alla fiducia che sento partita dopo partita sono davvero soddisfatto."

Sulle prime difficoltà ed il cibo: "A Bergamo si lavora tantissimo e nei primi due mesi non è stato facile adattarsi ai nuovi metodi, dal mister ai compagni. Poi le cose sono migliorate e continuano a migliorare. Qui si vive e si mangia bene, ho assaggiato i casoncelli e sono molto buoni, ma devo dire che ho un debole per il risotto alla parmigiana: lo prepara il nostro chef Gabriele ed è veramente squisito. A Zingonia mi trovo bene con tutti, è importante quello che facciamo in campo, ma pure il contorno: essere felici anche nella vita di tutti i giorni, per me e la mia famiglia, è decisivo."

Sugli obiettivi della stagione, sia in campo europeo che nazionale: "Voglio vincere l'Europa League: sarebbe importante per noi e per il calcio italiano. Serie A? Il nostro obiettivo è andare in Europa. La corsa alla Champions è ancora aperta, ci sono tante partite, abbiamo squadre forti davanti ma noi abbiamo sempre la voglia e l’idea di provare a vincerle tutte: non posso dire ora dove possiamo o non possiamo arrivare, credo che la Champions League sarebbe importante per tutti quanti. Vorrei rigiocare lo spareggio contro il Portogallo in Nazionale, con l'Atalanta direi le gare contro Manchester United e Villarreal a Bergamo ma anche quella di Old Trafford."