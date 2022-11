La Juve ruba? No signori, ecco perché quello di Danilo non è rigore

Dopo la gara con il Verona sono state sollevate futili polemiche su alcune scelte arbitrali, vi spieghiamo perché la Juve non ha rubato nulla

Eccolo che riparte il tram tram dei tifosi anti juventini sui social: "La Juve è tornata a rubare come ai vecchi tempi" e roba simile. Intanto partiamo dal presupposto che in questa stagione di certo la Vecchia Signora non ha goduto del favore degli arbitri, anzi. Basti citare la partita con la Salernitana, ma non si tratta di un caso isolato. Ma andiamo al punto. Lo diciamo chiaro e tondo. Le polemiche post Verona-Juventus sono sterili, inutili e dimostrano l'ignoranza della maggior parte dei tifosi circa il regolamento. Non è che questo ritorno prepotente dei bianconeri nelle zone alte della classifica sta dando fastidio a qualcuno?

Spieghiamo bene perché la Juve non ha rubato nulla — Il Verona può lamentarsi quanto vuole, anche attraverso post su Twitter reiterati del braccio di Danilo che colpisce il pallone, ma il regolamento parla chiaro. Quello non è rigore. La conferma arriva da tutti i principali quotidiani sportivi. Gazzetta, Corriere dello Sport e Tuttosport non hanno dubbi in merito. Il tocco di mano c'è, ma non può essere punito. Danilo è in caduta e quel pallone colpisce il suo braccio dopo un rimpallo a meno di mezzo metro. Non ce ne sarebbe bisogno, ma ci teniamo a sottolineare che anche il presunto fallo di Bonucci su Verdi sul quale i gialloblu recriminavano per un penalty, non esiste.

Prepariamoci a combattere su tutti i fronti. Il polverone che si sta alzando per questa partita è l'emblema del fatto che il ritorno della Juve non è tollerato. Contro i biancocelesti di Sarri sarà una battaglia. L'augurio è che siano le qualità delle squadre in campo a decidere l'esito della gara e non altri fattori esterni.