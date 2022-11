Juve, McKennie convocato dagli USA: “Squadra giovane? Sarà la nostra forza”

Il centrocampista della Juve ha commentato la convocazione dicendo: "La convocazione? Non c’è nulla di scontato o garantito finché non è ufficiale, quindi sono molto contento di averla ricevuta. Il nostro obiettivo è andare il più possibile avanti e magari provare a vincere. Credo che nessuno dei ragazzi abbia ambizioni differenti da questo. Ovviamente tutti dicono che siamo una squadra giovane e con poca esperienza in questi grandi tornei, ma sempre più statunitensi giocano nei top club europei, fanno esperienza e competono quotidianamente contro calciatori di altissimo livello. Non credo che la nostra giovane età sia un punto debole. Anzi, credo che possa essere un nostro punto di forza. Avremo tanta energia, avremo più resistenza dalla nostra parte, avremo l’ostinazione di continuare a lottare e a vincere. Saremo come una mosca che vola in casa e che ti tormenta tutto il tempo. Questo sarà positivo per noi".