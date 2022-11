Deschamps: “Rabiot ha un grande valore per la Nazionale”

Il commissario tecnico della Francia ha parlato del giocatore della Juventus e dell'importanza all'interno della nazionale Francese che andrà al Mondiale

redazionejuvenews

La Juventus scenderà oggi in campo contro il Verona, nella penultima partita prima della pausa per il Mondiale, con la Serie A che tornerà in campo non prima di gennaio. La Coppa del Mondo infatti si giocherà tra novembre e dicembre, con i bianconeri e le altre squadre che riprenderanno le loro attività a gennaio. In questi giorni stanno uscendo le varie liste dei convocati, con quella della Francia che ha visto l'esclusione di Pogba e l'inclusione di Adrien Rabiot. Proprio del centrocampista bianconero ha parlato il commissario tecnico dei transalpini Didier Deschamps.

"Rabiot sa giocare in diverse posizioni del centrocampo, ha già dimostrato di saperlo fare alla Juventus. Sta vivendo un buon momento, prima si limitava come raggio d'azione, oggi è cresciuto tanto. Mi piace la formula che ha utilizzato per descriversi, si è definito un giocatore che dà equilibrio. Può non sembrare una cosa di grande valore, ma lo è per un allenatore. E anche per un ct di una nazionale".

"Giroud? La cosa importante è adattarsi, che non vuol dire contraddirsi. Vuol dire tenere conto della realtà del momento. Ci sono degli elementi che possono cambiare. Ci sono state delle discussioni con Olivier così come con altri giocatori, che mi hanno aiutato a riflettere. Se lui oggi è qui con noi è perché ho fiducia in lui e penso che sia giusto averlo con noi. La situazione attuale è diversa, per me e per lui, rispetto all’estate del 2021. Non entro nei dettagli della questione, ma penso che sia meglio averlo al mondiale. Ci sono delle cose visibili e altre meno, che contano su questa scelta".