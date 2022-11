Ag. McKennie: “Weston è molto duttile, ma adesso non è in forma”

David Muller, procuratore di Weston McKennie, ha fatto un bilancio sulla stagione del centrocampista, parlando anche dell'infortunio.

redazionejuvenews

David Muller, agente di Weston McKennie, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del centrocampista statunitense. Ecco le sue parole: "Weston può giocare in più posizioni, e la sua flessibilità può essere un grande aiuto per il mister. Lo ha fatto anche nello Schalke e ancora una volta penso che sia un'abilità molto preziosa. Personalmente lo vedo ancora come un numero 8, un centrocampista box-to-box che eccelle nella fase di transizione. Forse qualche persona non vede la sua qualità nell'inserimento e nel riempire l'area di rigore. Il suo movimento senza palla è di classe".

Sulle condizioni dell'ex Schalke 04 dopo l'infortunio: "Abbiamo messaggiato in questi ultimi giorni, è stato sostituto con il Lecce perché non era al meglio. Non è ancora in forma. Ma Weston è un combattente, la speranza è che torni prima del previsto".

Sul rendimento in stagione: "Sta facendo bene, Weston combatterà sempre e farà ciò che è necessario sul campo. Ha coperto molto terreno e cerca di fare ciò che è in suo potere per aiutare la squadra. Qualsiasi squadra avrà bisogno di un giocatore come lui. La partita con il PSG? Quella è stata una partita molto particolare, in cui è sceso pur non essendo al massimo. Ha fatto gol e aiutato la squadra, penso abbia soddisfatto le aspettative del mister nel tempo in cui è stato impiegato".