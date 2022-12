Qatar 2022, Di Maria e Paredes ai quarti senza giocare, out McKennie

L'Argentina ha sconfitto l'Australia e si è qualificata, con i due bianconeri in panchina. Gli USA di Wes sono stati eliminati dall'Olanda

Gioie e dolori per i giocatori bianconeri impegnati al Mondiale. Ecco com'è andata ieri, nel recap del sito ufficiale della Juventus: "Due sorrisi e qualche lacrima. Questo il bottino del sabato Mondiale sponda bianconera. I sorrisi sono quelli di Angel Di Maria e Leandro Paredes, il cui percorso nella FIFA World Cup continua, le lacrime sono invece statunitensi. Weston McKennie e compagni hanno visto comparire la parole fine sul loro cammino. "Colpa" dell'Olanda, impostasi 3-1: in gol Depay, Blind e Dumfries per gli Orange, Wright per gli statunitensi.

WESTON TORNA A CASA

Qatar 2022 perde, quindi, un altro bianconero, dopo aver salutato Kostić e Vlahović. Dopo aver superato il girone, McKennie e gli Stati Uniti non riescono ad andare oltre l'ostacolo Olanda, che partiva favorita e ha rispettato i pronostici al termine di una partita ben più equilibrato di quanto non faccia pensare il risultato finale. Per Weston, nei 67 minuti in cui è stato in campo, all'attivo tre tiri nella sfida valida per gli Ottavi di Finale, di cui uno in porta, due passaggi chiave e una grande chance creata per i suoi.

Il suo Mondiale si chiude quindi con quattro presenze, tutte da titolare, per un totale di 275 minuti.

ARGENTINA AVANTI

Sorridono, invece, come si diceva in apertura, Angel Di Maria e Leandro Paredes. Entrambi in panchina e non scesi in campo nel match con l'Australia, ma qualificati ai quarti di finale. La sfida finisce 2-1 con più di un brivido per la Seleccion. Decisivi i gol di Messi e Alvarez, mentre l'autorete di Enzo Fernandez offre un finale più teso, che non cambia però il destino delle due squadre".