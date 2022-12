Juve, finisce il Mondiale di McKennie. Il ct: “Purtroppo non ce l’abbiamo fatta”

Le parole del ct degli Stati Uniti dopo la sconfitta contro l'Olanda: brutta prestazione per il centrocampista della Juve McKennie

redazionejuvenews

Finisce agli ottavi di finale il sogno degli USA, fermati ieri dall'Olanda. La squadra americana ha provato a fare il suo gioco ma è stata sovrastata dalla formazione di Van Gaal, che ha vinto 3-1. Assoluto mattatore del match l'esterno dell'InterDumfries, autore di un gol e due assist. Per La Gazzetta dello Sport è da 8 in pagella: "Man of match senza il minimo dubbio. Confeziona due assist precisi, realizza il gol che chiude la partita. Prestazione sontuosa, come quelle agli Europei, e che all’Inter mostra solo a tratti".

Il ct degli Stati Uniti Berhalter al termine della partita ha detto: "Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Non posso rimprovera nulla ai miei ragazzi, hanno messo in campo tutto quello che avevano, ma purtroppo non è bastato e abbiamo perso".

In campo per quasi 70 minuti anche il centrocampista della Juve McKennie, sostituito in favore di Wright, autore dell'unico gol a stelle e strisce. La mezzala bianconera a differenza delle altre uscite non è riuscito a dare dinamicità alla manovra degli USA, marcato praticamente a uomo dal centrocampo dell'Olanda. Per La Gazzetta è da 5,5: "Harry Potter senza nemmeno una magia mette tristezza, nonostante i capelli fluo. Imbrigliato da Blind e De Jong, non si presenta mai dalla parti di Noppert. Sostituito".