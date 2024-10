Molinaro avverte lo Stoccarda: “La Juve ha una mentalità vincente”

Intervenuto sul sito ufficiale dello Stoccarda l'ex Juve Molinaro ha analizzato la squadra di Thiago Motta in vista del match di UCL

Manca sempre meno all’inizio del match di Champions League tra Juve e Stoccarda, in programma martedì 22 ottobre alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. I pronostici vedono i bianconeri come favoriti, forti di una rosa di livello più alto e soprattutto di un atteggiamento praticamente perfetto. Non a caso la squadra di Thiago Motta ha subito soltanto un gol in Serie A e ha vinto entrambe le prime due partite del suo percorso in UCL. I bianconeri non potranno però permettersi di abbassare la guardia: servirà la massima concentrazione per portare a casa i tre punti e restare in testa al mega girone della nuova Champions League.

Stoccarda, le parole di Molinaro sulla Juve

Intervenuto sui canali ufficiali dello Stoccarda l’ex Juve Molinaro ha parlato dello spirito della Vecchia Signora: “Semplicemente: la Juventus è un club che ha sviluppato nel corso della sua storia una mentalità assolutamente vincente e si comporta come una grande organizzazione. È importante sapere che la squadra ha cambiato allenatore e stile di gioco. La Juve in questo momento gioca un calcio molto dinamico e attivo. La Juve punta anche sui propri talenti cresciuti nel club. Pertanto è stata creata una seconda squadra in cui possano maturare talenti locali e giovani giocatori ingaggiati da altri paesi”.