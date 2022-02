Moggi: “Con Vlahovic la Juve cambia modo di giocare, Zakaria buon giocatore”

L'ex dirigente della Juventus ha commentato il mercato dei bianconeri e le ambizioni della squadra di Massimiliano Allegri dopo i nuovi acquisti

" La Juve ha fatto sacrifici per rimodellar si e per portare avanti un discorso futuribile. In questo momento, però, bisogna dare l’assalto al quarto posto per qualificarsi in Champions, il che significa guadagnare in denaro e immagine. E questo porterà Allegri a cambiare rotta. Se ti mettono in mano un giocatore della portata di Vlahović, devi creare un gioco che permetta a lui di segnare goal. La Juventus non poteva fare diversamente dal portarlo a Torino. Adesso non si parla più di partenza di difesa dal basso, ma si deve parlare di una squadra che sa fare le partite e segnare dei goal".

"Zakaria è un buon giocatore che non modifica in toto il centrocampo della Juventus, ma un apporto un po’ migliore lo darà. Io, per esempio, se non ci fossero stati da recuperare i 70 milioni spesi per Vlahović, avrei dato via Rabiot, anziché Bentancur. Però, le esigenze hanno voluto questo. Le richieste non solo si trovano, ma possono essere anche procurate, però io penso che la Juventus abbia fatto molto bene, poi i risultati arriveranno alla fine. Lo svizzero non è un giocatore formidabile che salverà la patria, però è un giocatore che dà movimento, continuità e agonismo e, quindi può essere utile. Adesso, però, alla Juve serve un giocatore che sia similare a Pirlo".