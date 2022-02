Bentancur: “Da Conte imparerò molto, sempre sognato di giocare in Premier”

L'ex centrocampista della Juventus passato nella sessione invernale del mercato al Tottenham ha parlato intervistato dal sito ufficiale degli Spurs

La Juventus è stata molto attiva nella sessione invernale di questo calciomercato: i bianconeri hanno lavorato in entrata e in uscita, con molti cambiamenti all'interno della rosa. Sotto la Mole sono arrivati l'attaccante della Fiorentina Dušan Vlahovic, pagato 70 milioni più cinque di bonus, oltre al centrocampista del Borussia Moenchengladbach Denis Zakaria, arrivato per 7 milioni di euro. La Juventus si è anche assicurata le prestazioni del difensore del Frosinone Gatti, che rimarrà però in Ciociaria fino alla fine del campionato in corso. Anche in uscita la Juventus ha lavorato molto bene, con Aaron Ramsey ceduto ai Ranger Glasgow in prestito per 2 milioni di euro, e la coppia Bentancur-Kulusevski ceduta al Tottenham per una cifra complessiva vicina ai 70 milioni di euro.