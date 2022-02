Gullit: “De Ligt ha imparato molto alla Juve, al Bayern farebbe bene”

L'ex calciatore olandese ha parlato del difensore in forza alla Juventus e dei migliori giocatori presenti nel panorama europeo in questo momento

redazionejuvenews

L'ex calciatore del Milan e leggenda del calcio olandese Ruud Gullit, ha parlato intervistato dai microfoni del quotidiano tedesco Bild ai quali ha parlato di molti argomenti. Il primo punto ha riguardato il difensore della Juventus Matthijs deLigt, che l'ex giocatore ha consigliato al Bayern Monaco: “Matthijs alla Juve in questi anni ha vissuto situazioni non scontate, e, di conseguenza, ha imparatomolto. In campo e non solo. Al Bayern potrebbero perdere a zero Niklas Süle e dovrebbero iniziare a pensare ad un possibile sostituto. Matthijs farebbe bene e potrebbe dare il proprio contributo, ne sono convinto”.

Parole al miele per il difensore della Juventus, con Gullit che ha poi continuato dicendo la sua sui calciatori del momento, con un attenzione particolare a Lewandowski, Ronaldo e Messi: “Amo Lewandowski, ero anche convinto che avrebbe vinto il Pallone d’Oro. Sono rimasto sorpreso non glielo abbiano dato, anche se non si può dire gli sia stato scippato. Ha avuto la sfortuna di giocare nello stesso periodo di CristianoRonaldo e Messi. Ho la sensazione che a livello mondiale Robert non venga apprezzato come gli altri due, è un peccato”.

Chiosa sull'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland, che sta segnando a ripetizione e dimostrando tutto il suo valore, e che a fine anno potrebbe lasciare il Borussia Dortmund sfruttando la clausola presente nel suo contratto, con il futuro che però è ancora tutto da decidere: “Per quel che riguarda Haaland ce lo vedo bene in Inghilterra, ma non penso che andrà allo United. Il City sarebbe una buona soluzione per lui, dato che lì troverebbe Guardiola. Ma Liverpool e Klopp sarebbero perfetti. Quel che Klopp ha ottenuto con questo club è incredibile: è sempre affamato, e questo è perfetto per Haaland. In Spagna solo il Real è un’opzione credibile. Questi sono i 3 club che possono prenderlo".