Moggi: “Vittorie e struttura migliore hanno portato all’odio per la Juve”

Luciano Moggi, intervistato nel Podcast Wolf di Fedez, ha parlato della Juventus. In particolare, l'ex dirigente bianconero si è soffermato sull'aspetto aziendale che contraddistinguerebbe la Vecchia Signora e che scaturirebbe reazioni d'astio nei confronti degli altri. Ecco le sue parole: "In Italia siamo propensi ad uccidere chi si eleva al di sopra degli altri. Per quanto riguarda l’azienda è strutturata in una maniera tale professionale e professionistica che difficilmente si può ritrovare nel calcio. Adesso sì, ci può essere l’Inter, il Milan, il Napoli…soprattutto l’Inter in realtà tra quelle che sono strutturate in un certo modo".