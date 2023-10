Calciomercato, occasione della Juve dal PSG: rinforzo a centrocampo

La Juventus potrebbe pescare in casa del PSG per rinforzare il reparto di centrocampo: i bianconeri si muoveranno quasi certamente a gennaio

I casi Pogba e Fagioli hanno accentuato un limite quantitativo e qualitativo nel centrocampo della Juventus già presente in precedenza. A gennaio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è chiamato a correre immediatamente ai reparti per permettere alla squadra di mister Allegri di perseguire al meglio gli obiettivi stagionali.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'ultima idea che stuzzicherebbe il palato del ds bianconero sarebbe quella di bussare alla porta del PSG. Tra le fila della squadra allenata da Luis Enrique, non starebbe trovando spazio una conoscenza del calcio italiano. Stiamo parlando di Fabian Ruiz, calciatore spagnolo dal recente passato al Napoli. La Juventus potrebbe proporre un prestito con opzione di riscatto al club parigino. In caso quest'ultimo accettasse, rimarrebbe da trovare una soluzione all'importante ingaggio percepito dal giocatore che in Francia guadagna 6 milioni di euro lordi.