Moggi: “Al di là degli obiettivi, la Juve non è mai stata competitiva”

Da Thiago Motta agli investimenti importanti per Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez: questa sarebbe dovuta essere la stagione della svolta per la Juve. Il condizionale è però d’obbligo perchè arrivati a due giornate dal termine della Serie A si può invece dire che sia stata l’ennesimo fallimento degli ultimi anni. Motta è stato esonerato e l’unico obiettivo rimasto per cui lottare è la qualificazione alla prossima Champions League.

Juve, le parole di Moggi

Intervenuto a RadioBianconera l'ex presidente bianconero Moggi ha detto: "Al di là degli obiettivi raggiunti o meno, analizzando la stagione possiamo dire che la Juventus non è mai stata competitiva. I problemi della Juve non posso commentarli perché non li conosco, ma di certo posso dire che si è sbagliata la scelta dell'allenatore, con l'avvento di Tudor dal punto di vista mentale la squadra mi sembra che abbia ricevuto una scossa. Penso che stia facendo bene alla luce del fatto che la squadra non l'ha fatta lui, sicuramente sta facendo meglio del suo predecessore. Io credo che la società abbia grosso modo già deciso, anche se la gestione di questa fase non mi trova d'accordo. Per me non ha senso lasciare la squadra a Tudor al Mondiale per club se poi non lo si riconferma, io avrei tirato le somme a fine campionato per iniziale poi il Mondiale eventualmente con un altro allenatore".