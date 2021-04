Moggi: “Juve in progresso di forma e autostima. Prospettive da quarto posto”

L'ex DS bianconero parla del successo della squadra di Pirlo

La Juventus è tornata a vincere, portando a casa 6 punti in una settimana. La vittoria contro il Napoli, partita rimandata ad ottobre a causa della Asl di Napoli che non ha fatto partire la quadra azzurra per Torino, e quella contro il Genoa di domenica ha riportato una nuova fiducia in casa bianconera, anche se non c'è ancora quella serenità che la Vecchia Signora era abituata ad avere in questi ultimi nove anni, almeno in Italia. Nel suo editoriale, a parlare della vittoria dei bianconeri con i liguri è stato Luciano Moggi, che ha sottolineato una crescita della squadra di Pirlo, sia per quanto riguarda il gioco che per quanto riguarda l'autostima della formazione.