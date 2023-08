Moggi: “Juve favorita per lo Scudetto dal non avere impegni in Europa”

L'ex dirigente della Juventus ha parlato della squadra bianconera e del campionato che sta per iniziare tra una settimana

La Juventus è alla Continassa per continuare la preparazione in vista della prossima stagione: i bianconeri partiranno questa sera alla volta di Cesena; dove domani sono attesi dalla partita amichevole in programma contro l'Atalanta. Un ultimo test, prima dell'inizio del campionato in programma il prossimo week end, con i bianconeri che giocheranno contro l'Udinese ad Udine.

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi; ha detto la sua, dalle colonne di Libero, sul campionato che sta per iniziare e sulla squadra di Massimiliano Allegri: "La Juventus sarà favorita soprattutto dal fatto di non avere impegni infrasettimanali, vista l’esclusione dalle coppe europee per un anno decisa dalla Uefa. Il Napoli campione d’Italia, secondo me, faticherà a riproporsi almeno nella grandezza del passato".

"Il titolo, meritato, è stato conseguito da un’ottima squadra, ma grazie anche all’esperienza russa di Spalletti che; avendo allenato lo Zenit, era abituato a dosare le forze nelle due parti di campionato (fino a dicembre e da febbraio fino alla fine). E infatti, con una preparazione leggera predisposta soprattutto alla corsa più che alla tenuta, ha saputo approfittare meglio di altri della prima frazione, visto che la nostra serie A, come in Russia, lo scorso anno si è giocata in due tronconi per effetto dei Mondiali in Qatar".